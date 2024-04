La plateforme Lockler permet aux marques de rassembler, d'analyser et d'afficher le contenu social généré par les utilisateurs sur leurs services, augmentant ainsi les taux de conversion et le temps d'attente. Flockler jouit de la confiance de Penguin Books, Royal Mail, Visit Britain et de l'UEFA. Essai gratuit de 30 jours sur tous les forfaits et frais d'abonnement mensuels à partir de 49€/mois. Avantages clés: * UGC facile à organiser, atteignant les consommateurs dès la phase précoce du cycle d'achat et générant du trafic vers les pages de produits * Une augmentation des conversions de 20 à 30 % lorsque les publications sociales sont utilisées comme témoignages de produits et affichées au moment de l'achat sur la page de paiement ou sur les pages produits. * Les données sociales et les informations fournies par la plateforme vous aident à créer des actifs de contenu plus ciblés et personnalisés, augmentant ainsi le taux de conversion de votre publicité sociale. * Expérience utilisateur optimisée sur tous les appareils augmentant les taux de conversion du contenu * Il n'y a aucune restriction sur l'apparence et l'affichage du contenu. Flockler crée une apparence par défaut sans aucun travail de développement, mais vos développeurs peuvent créer un style entièrement personnalisé * Les catégorisations et métadonnées telles que les balises vous aident à créer des expériences de contenu sur mesure et personnalisées. Par exemple, vous pouvez afficher du contenu avec une balise particulière aux clients qui ont déjà visité une certaine page. * Solution SaaS complète et support fourni par Flockler permettant aux clients de réduire leurs coûts technologiques et de réaffecter ce budget aux activités de marketing et de vente.

Catégories :

Site Web : flockler.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Flockler. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.