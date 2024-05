Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Fitia est un planificateur de repas automatisé et un suivi nutritionnel pour la perte de poids ou le gain musculaire. Nos utilisateurs obtiennent des recettes personnalisées basées sur leurs données et les ingrédients de leur pays local, soutenues par une base de données exclusive d'aliments et de recettes 1M. - Perdez ou prenez du poids avec un régime intelligent. - Des plans de nutrition intelligente pour perdre de la graisse 🔥 ou prendre du muscle 💪. - Compteur de calories et suivi des macros 🎯 - 🌯 +8 000 recettes personnalisées... et plus encore !

Site Web : fitia.app

