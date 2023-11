De nouveaux contenus et formats surprises vous attendent chaque jour dans EXXEN. Des contenus crédibles que vous pouvez regarder avec les enfants, les jeunes et toute la famille ; Les acteurs et artistes bien-aimés de Turquie, les influenceurs des médias sociaux avec le plus grand nombre de followers et les youtubeurs font fureur parmi la jeune population ; Des contenus exclusifs et originaux au lieu de contenus démodés. Série TV avec des acteurs/actrices primés pour un public très varié… Des concours, des spectacles et des contenus de divertissement qui n’ont jamais été produits auparavant en Turquie… Contenu exclusif pour EXXEN par les créateurs de documentaires et de biographies révolutionnaires en Turquie… Dessins animés, émissions de télévision et animations produits uniquement pour les enfants par EXXEN… Des stars des médias appréciées des jeunes, des contenus variés qui peuvent plaire aux jeunes ...et bien plus encore uniquement dans EXXEN !

Site Web : exxen.com

