ExpertBox est un logiciel de télémédecine de bout en bout conforme à la norme HIPAA qui vous permet de fournir des services de télémédecine de premier ordre, d'automatiser votre flux de travail, de réduire les tâches administratives, de passer au sans papier, de gérer votre cabinet de manière transparente et d'établir des relations durables avec vos patients. Avec ExpertBox, vous pouvez : -Gérer votre disponibilité -Permettre aux patients de prendre rendez-vous avec vous en ligne 24h/24 et 7j/7 -Obtenir les détails du patient à l'avance -Proposer des soins virtuels via des appels vidéo HD -Régler les problèmes critiques en déplacement via le chat -Gérer les données et documents relatifs aux patients -Prenez le contrôle de votre personnel -Envoyez des rappels de rendez-vous automatisés aux patients -Envoyez des factures automatisées personnalisables -Laissez vos patients signer des accords de service avant les rendez-vous -Obtenez des paiements en ligne -Accédez à votre historique financier -Recueillez les commentaires de vos patients

Site Web : expertbox.io

