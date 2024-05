Evercast est la première plateforme de collaboration en temps réel conçue pour les créatifs par les créatifs. Il combine la vidéoconférence, la diffusion en direct HD et l'audio à spectre complet sur une seule plate-forme Web. Étant donné qu'Evercast ne nécessite qu'un ordinateur et un logiciel pour diffuser, il est facilement adopté à toutes les étapes de la production, au sein des équipes, grandes et petites. Où qu'ils se trouvent dans le monde, les utilisateurs peuvent diffuser en toute sécurité n'importe quel flux de travail créatif (caméras en direct sur le plateau, Avid, Premiere, Maya, Pro Tools, etc.) avec une latence ultra faible et une qualité sans compromis. Avec des fonctionnalités spécialement conçues pour faciliter la collaboration créative, Evercast offre une expérience numérique qui reflète la facilité et la productivité d'une équipe assise côte à côte. À ce jour, Evercast a été utilisé sur des centaines de productions par tous les principaux studios de cinéma/télévision et fournisseurs OTT, ainsi que par les principales sociétés de jeux et agences de publicité du secteur.

Site Web : evercast.us

