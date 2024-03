ERMES est une plateforme intégrée données + média. Son objectif est d’utiliser les données et l’IA pour rendre la publicité simple, précise et rentable pour toutes les entreprises, grandes et petites. La plateforme ERMES comprend : - Plus de 295 millions de profils de consommateurs déterministes (240MM US/55MM France), avec plus de 380 segments d'audience, incluant des critères de comportement et d'intention d'achat pour construire un ciblage personnalisé. - Un module d'enrichissement CRM en libre-service pour mieux connaître vos propres prospects et clients - Un module de lancement de campagne vous permettant de créer et d'activer des plans média qui maximisent les performances en fonction de votre audience et de vos budgets - Un module de création de publicités vous permettant de créer rapidement et créez facilement des formats publicitaires tous supports - Un module d'analyse des performances vous permettant de comprendre vos résultats en un coup d'oeil et de les optimiser en conséquence. ERMES dispose de plus de 70 connecteurs parmi lesquels : Google Analytics, Google Ads, Google DV 360, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, email, SMS, Connected TV, TheTradeDesk, ClearChannel, Spotify.... Ces connecteurs permettent à la fois de créer des campagnes ciblées sur ces canaux, et de mesurer leur performance globale. La plateforme ERMES se décline en trois configurations principales : - Une version Multi-locale, permettant de gérer facilement la publicité locale magasin par magasin, en fonction de leurs zones de chalandise. - Une version Consulting, permettant à toutes les agences de proposer à leurs clients des services média performants. - Une version Annonceur permettant aux marques de gérer en toute autonomie leurs budgets médias et leurs performances. Avec plusieurs centaines de clients actifs et des millions de dollars de campagnes sous gestion, ERMES est la solution Ad Tech Made in France pour une publicité simple, précise et économique sur tous les canaux médias.

