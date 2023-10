Epic est la principale plateforme de lecture numérique pour les enfants de 12 ans et moins ! Notre application de lecture interactive, amusante et sécurisée pour les enfants alimente la curiosité et la confiance en lecture en permettant aux enfants d'explorer librement leurs intérêts, avec un accès instantané et à tout moment à une bibliothèque de milliers de livres, de livres audio, de vidéos d'apprentissage et bien plus encore.

Site Web : getepic.com

