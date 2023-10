eero est le premier système WiFi domestique au monde. Un ensemble de trois eeros couvre la maison typique. Ils travaillent en parfaite harmonie pour fournir un Wi-Fi ultra-rapide et ultra-stable sur chaque pied carré. C’est simple à mettre en place. Facile à gérer. Et s'améliore au fil du temps avec de nouvelles fonctionnalités et des performances améliorées. Diffusez des vidéos, travaillez ou glissez votre doigt directement dans n'importe quelle pièce, pas seulement à côté de votre routeur. Enfin. WiFi qui fonctionne réellement.

Site Web : eero.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à eero. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.