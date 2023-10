Pyrus redéfinit le travail collaboratif. Il rend votre journée de travail plus intelligente en automatisant vos processus métier fastidieux mais essentiels. Vous pouvez mettre en place des flux de travail personnalisés en quelques clics, comme demander automatiquement des approbations, acheminer des formulaires commerciaux ou simplement déléguer des tâches courantes à plusieurs employés. Il est facile à mettre en œuvre, il vous fait gagner du temps, à vous et à vos collègues, et vous permet de vous remettre réellement au travail.

Site Web : pyrus.com

