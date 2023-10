Education CoPilot

Générez des plans de cours et d’autres supports pédagogiques en quelques secondes. Rationalisez votre planification et votre préparation avec des modèles générés par l'IA pour les plans de cours, les invites de rédaction, les documents pédagogiques, les rapports des étudiants, les grandes lignes de projets et bien plus encore.

Site Web : educationcopilot.com

