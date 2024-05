Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

La principale raison pour laquelle les avis en ligne sont importants pour les entreprises est qu'en fin de compte, ils augmentent les ventes en donnant aux consommateurs les informations dont ils ont besoin pour prendre la décision d'acheter un produit et créent FOMO pour augmenter la preuve sociale. Editorify est une application incontournable pour les propriétaires de magasins qui gèrent leur entreprise sur Shopify, Wix et WooCommerce et souhaitent maximiser leur taux de conversion. Il vous aide à collecter et importer facilement des avis authentiques de plusieurs grossistes dans votre magasin pour renforcer la confiance des clients, maximiser l'engagement, créer une preuve sociale et augmenter les ventes.

Site Web : editorify.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Editorify. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.