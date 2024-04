eCairn est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'intelligence sociale pour les ventes, le marketing et la gestion de communauté. eCairn propose aux conseillers financiers une solution de prospection sur les réseaux sociaux pour découvrir des groupes de riches numériques et établir des relations qui développent les affaires. Plus précisement: * Cartographier les « tribus de personnes aisées » sur Twitter, les blogs et LinkedIn et profiler les prospects - exemples : employés clés d'une Licorne, communautés d'entrepreneurs de la région de la Baie, célébrités dans des endroits spécifiques, conseils d'administration/administrateurs/personnes clés d'organisations à but non lucratif, Anciens élèves des meilleures universités.... * Écoutez en temps réel ces affluents du numérique, grâce à un assistant humain et des algorithmes. * Fournissez des informations quotidiennes par e-mail et une application mobile que Financial Les conseillers peuvent s’en servir pour se renseigner sur les prospects et développer les relations. * Mesurer l'effort de réseautage social.

Site Web : ecairn.com

