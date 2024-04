Easy Insight fournit une business intelligence SaaS abordable et facile à utiliser. Les connexions instantanées à d'autres produits SaaS populaires tels que Basecamp, Zendesk et Salesforce sont accompagnées de tableaux de bord prédéfinis pour vous permettre d'être opérationnel avec des résultats immédiats. Un simple générateur de rapports vous aide à ajuster ou à créer rapidement de nouveaux rapports à partir de zéro dans diverses visualisations. Lorsque vous êtes prêt à aller au-delà de la connexion à un ou deux produits SaaS, Easy Insight fournit des fonctionnalités ETL robustes au sein du produit lui-même pour vous aider à importer des données de fichiers plats ou de bases de données relationnelles, à transformer et à joindre les données avec d'autres sources de données et à tout créer. des magnifiques tableaux de bord exécutifs aux tableaux détaillés. Des fonctionnalités de sécurité étendues et faciles à utiliser permettent de limiter facilement les données que vos utilisateurs peuvent voir, vous permettant ainsi de prendre un seul tableau de bord et de le présenter différemment à tous les membres de votre organisation. Chaque commercial verra ses propres données et chaque chef de projet ses propres projets, le tout fonctionnant sur le même ensemble de tableaux de bord de base et réduisant considérablement le coût des retouches.

Site Web : easy-insight.com

