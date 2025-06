Drupal est un logiciel de gestion de contenu. Il est utilisé pour créer de nombreux sites Web et applications que vous utilisez quotidiennement. Drupal possède d'excellentes fonctionnalités standard, telles qu'une création de contenu facile, des performances fiables et une excellente sécurité. Mais ce qui le distingue, c'est sa flexibilité ; la modularité est l'un de ses principes fondamentaux. Ses outils vous aident à créer le contenu polyvalent et structuré dont les expériences Web dynamiques ont besoin. C'est également un excellent choix pour créer des cadres numériques intégrés. Vous pouvez l’étendre avec un ou plusieurs milliers de modules complémentaires. Les modules étendent les fonctionnalités de Drupal. Les thèmes vous permettent de personnaliser la présentation de votre contenu. Les distributions sont des bundles Drupal packagés que vous pouvez utiliser comme kits de démarrage. Mélangez et associez ces composants pour améliorer les capacités de base de Drupal. Ou intégrez Drupal à des services externes et à d’autres applications dans votre infrastructure. Aucun autre logiciel de gestion de contenu n'est aussi puissant et évolutif. Le projet Drupal est un logiciel open source. Tout le monde peut le télécharger, l’utiliser, travailler dessus et le partager avec d’autres. Il repose sur des principes tels que la collaboration, la mondialisation et l'innovation. Il est distribué selon les termes de la licence publique générale GNU (GPL). Il n’y a jamais de frais de licence. Drupal sera toujours gratuit.

Drupal est un puissant système de gestion de contenu open source (CMS) conçu pour aider les utilisateurs à créer et à gérer efficacement les sites Web. Il fournit une boîte à outils complète pour créer, personnaliser et maintenir divers types de sites Web, des petits blogs aux grands portails d'entreprise. L'évolutivité de Drupal garantit que les sites Web peuvent se développer de manière transparente avec l'augmentation des exigences de trafic ou de contenu, en maintenant des performances optimales.

L'une des principales forces de Drupal est sa flexibilité, offrant des milliers de modules et de thèmes qui permettent aux utilisateurs d'adapter l'apparence et la fonctionnalité de leur site Web à des besoins spécifiques. Les développeurs peuvent également créer des modules personnalisés pour ajouter des fonctionnalités uniques, faisant de Drupal un choix polyvalent pour les entreprises à la recherche de solutions sur mesure.

Récemment, Drupal CMS a été introduit, améliorant l'accessibilité et la convivialité de la plate-forme. Il propose des processus de configuration de site rationalisés en utilisant des "recettes" préemballées pour les cas d'utilisation courants, tels que les blogs, les plateformes de commerce électronique et les sites d'information. L'interface d'administration est modernisée pour une meilleure convivialité, et des fonctionnalités telles que les mises à jour automatiques et les outils alimentés en IA simplifient la gestion du site et la création de contenu. Cette évolution vise à rendre Drupal plus accessible aux utilisateurs techniques et non techniques, offrant une expérience robuste mais conviviale.

