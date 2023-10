DMM パチンコ/パチスロ

DMM Pachi Town publie des informations sur les salles de pachinko et de pachislot dans tout le pays et analyse des informations gratuitement ! Informations sur les nouvelles machines introduites dans les magasins, informations sur les nouvelles machines remplacées, batailles réelles des écrivains actifs dans les magazines d'information, blogs de beaux écrivains et informations d'analyse telles que le plafond, la zone, les informations de mode, la segmentation et la fiabilité du derniers modèles !

Site Web : p-town.dmm.com

