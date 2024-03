Distil est un outil marketing révolutionnaire qui donne un sens à vos données et vous permet de parler à l'ensemble de votre public en tant qu'individus. Lorsque vous distillez votre marketing, vous coupez le bruit et comprenez l'essence de ce que recherchent vos clients et prospects, les canaux qu'ils préfèrent et les moments où ils sont le plus réactifs. Il n'est pas non plus nécessaire de s'attaquer au Machine Learning ou à l'analyse de données sophistiquée, car Distil s'intègre sans effort à vos outils de campagne existants pour libérer la puissance de vos spécialistes du marketing et de vos créatifs commerciaux.

