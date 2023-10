Un hébergement de code et une collaboration sur le projet. Le Git de Disroot est propulsé par Gitea. Gitea est une solution communautaire, puissante, facile à utiliser et légère pour l'hébergement de code et la collaboration sur des projets. Il est construit autour de la technologie GIT, qui est aujourd'hui le système de contrôle de version moderne le plus utilisé dans le monde.

Site Web : git.disroot.org

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Disroot Git. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.