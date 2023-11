Dimensions.com est une base de données de référence continue de dessins cotés documentant les mesures et tailles standard des objets et des espaces du quotidien qui composent notre monde. Créé comme une ressource universelle pour mieux communiquer les propriétés, systèmes et logiques de base de notre environnement bâti, Dimensions.com est une plate-forme mondiale visant à accroître les connaissances du public et des professionnels sur la vie et le design.

