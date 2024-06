DeepHow est la première solution d'IA pour la capture et la formation du savoir-faire des métiers spécialisés. Il s'agit essentiellement d'une plate-forme vidéo et d'une application de capture qui permettent aux organisations de capturer leurs processus sur un appareil intelligent, de les télécharger sur la plate-forme via le cloud, puis d'exploiter l'IA pour segmenter, transcrire et traduire la vidéo en étapes et dans les langues pertinentes pour leur entreprise. main-d'œuvre multilingue. Les employés peuvent accéder aux vidéos à tout moment, ce qui leur permet de s'intégrer plus rapidement et de se perfectionner plus efficacement aux processus propriétaires de leur entreprise. Les méthodes d'apprentissage traditionnelles telles que les SOP textuelles ne peuvent pas être mises à jour efficacement, et le travailleur moyen d'aujourd'hui préfère se tourner vers la vidéo pour acquérir de nouvelles compétences. Ils peuvent regarder l’expert directement sur l’écran et imiter cette expertise par eux-mêmes. La création de contenu vidéo ne doit pas nécessairement être difficile ni nécessiter le soutien d’une équipe de production vidéo professionnelle dotée d’un équipement coûteux. Gardez vos lignes en marche et apprenez mieux à votre équipe grâce à la plateforme de formation vidéo basée sur l'IA de DeepHow.

Site Web : deephow.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à DeepHow. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.