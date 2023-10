L'application Daybook est une application de journal personnel, de journal et de notes sur Android, Alexa, Googe Assistant, Bixby, Web et iOS. Daybook Web permet de consigner les expériences, les pensées et les idées sur le bureau. Découvrez cet agenda en ligne de niveau supérieur dans le confort de votre navigateur. Daybook est « le journal de nouvelle génération » qui protège vos souvenirs et vous aide à réfléchir sur vos expériences passées, à vous analyser et à vous améliorer.

Site Web : daybook.app

