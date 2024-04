Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

CurrencyFreaks est une API de devises créée par JFreaks Software Solutions. Nous sommes une petite équipe de gens formidables avec des idées folles. Nous sommes principalement situés à Lahore, au Pakistan. En tant que membre de JFreaks, nous sommes dans le secteur du développement de logiciels depuis 3 ans. Notre expertise comprend l’analyse de données et le développement d’applications géolocalisées. Après avoir constaté la demande des développeurs pour une API de devises stable, propre et économique, JFreaks a décidé d'introduire une API de conversion de devises simple. L'API CurrencyFreaks fournit à ses utilisateurs des données monétaires fiables, précises et régulièrement mises à jour pour 702 devises mondiales, dont 175 monnaies fiduciaires, 4 métaux et 523 crypto-monnaies. Nous rassemblons nos données auprès de sources qui occupent une place d’autorité dans les échanges étrangers et cryptographiques. CurrencyFreaks est la deuxième API orientée développeur proposée par JFreaks, incarnant notre engagement à fournir des outils précieux au paysage du développement.

Site Web : currencyfreaks.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à CurrencyFreaks. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.