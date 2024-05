Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Améliorez votre expérience de réunions virtuelles avec Convay. Notre plateforme sans friction élimine les problèmes courants tels que les retards, les problèmes de bande passante et les difficultés techniques pour rendre vos réunions en ligne faciles et productives. Convay est plus qu'une simple plateforme d'appels vidéo. Il s'agit du nouveau chef-d'œuvre collaboratif permettant de soutenir le travail d'équipe et la communication synchronisés.

Site Web : convay.com

