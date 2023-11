CoinTiger est la première plateforme unique d'échange d'actifs numériques au monde, prenant en charge plus de 500 transactions en devises numériques telles que Bitcoin, Ethereum, Dogcoin et Uni, offrant à des millions d'utilisateurs dans plus de 130 pays des services financiers complets tels que le trading au comptant, les contrats à terme et l'exploitation minière. . Créez une plateforme de trading d'actifs blockchain sûre, stable et de haute qualité pour les utilisateurs du monde numérique.

