L'application Cogeco Média regroupe nos 13 stations de radio dans une seule application pratique. Écoutez en direct le 98,5 à Montréal, le 106,9 en Mauricie, le 107,7 en Estrie et le 104,7 en Outaouais ; Stations du réseau Rythme à Montréal, en Mauricie et en Estrie, CIME dans les Laurentides; CKOI et The Beat à Montréal, FM 93 et ​​M102.9 à Québec. Explorez du contenu de qualité, réécoutez nos audios à la demande ou écoutez nos podcasts.

Site Web : 985fm.ca

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Cogeco Média. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.