Cloud BOT est un service RPA (Robotic Process Automation) complet basé sur le cloud qui permet aux utilisateurs de créer et d'exécuter des robots automatisés pour faire fonctionner des navigateurs Web. Certaines des fonctionnalités et avantages clés de Cloud BOT incluent : * Automatisation sans code : Cloud BOT peut enregistrer les opérations du navigateur Web de l'utilisateur et créer automatiquement des robots pour automatiser ces tâches, sans nécessiter aucune connaissance spécialisée en codage. * Basé sur le cloud : les robots sont créés et exécutés entièrement sur le cloud, éliminant le besoin d'installations ou de serveurs locaux. * Prise en charge multi-appareils : Cloud BOT prend en charge l'automatisation sur divers appareils tels que les smartphones, les tablettes et les PC. * Sécurisé et conforme : toutes les communications et données dans Cloud BOT sont cryptées et le service est certifié conforme aux normes de sécurité internationales comme ISO 27017. * Intégration avec iPaaS : Cloud BOT s'intègre aux outils iPaaS (Integration Platform as a Service) populaires tels que Zapier, Microsoft Power Automate et IFTTT, permettant de déclencher des robots à partir de divers services Web. * Tarification flexible : Cloud BOT propose trois plans tarifaires : bureau unique, multi-bureau et liaison système - pour répondre aux besoins des petites entreprises ainsi que des grandes entreprises. * Essai gratuit : les nouveaux utilisateurs peuvent s'inscrire pour un essai gratuit pour découvrir le service Cloud BOT pendant 30 minutes d'exécution de robot par mois. Cloud BOT semble être une solution RPA complète qui permet d'automatiser facilement les tâches du navigateur Web, sans la complexité des déploiements RPA traditionnels. L'architecture cloud native et les intégrations avec d'autres services Web en font une plateforme d'automatisation polyvalente.

Site Web : c-bot.pro

