Le Partnership Hub de Circlewise est une boîte à outils complète pour créer et gérer vos programmes de partenariat internes dans tous les pays, appareils et secteurs verticaux, y compris le commerce électronique, la Fintech, les voyages et les services. Notre produit phare offre à nos annonceurs les possibilités suivantes : • Configurer leur interface, leurs analyses, leur gestion des offres et leurs pages d'inscription des partenaires entièrement personnalisées et entièrement personnalisées. • Suivre, surveiller et optimiser les performances des partenaires sur leurs programmes d'affiliation internes. • Bénéficiez de la Marketplace de Circlewise et de nombreux services de recrutement et de gestion de partenaires, y compris la recherche et l'examen des partenaires, la monétisation et le paiement. • Services complémentaires d'achat média, de marketing de contenu et de campagnes programmatiques. Pour en savoir plus, visitez www.circlewise.io

