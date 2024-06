Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Choreo est une plateforme de développement interne en tant que service conçue pour accélérer la création d'expériences numériques. Avec Choreo, vous pouvez facilement créer, déployer, surveiller et gérer vos applications cloud natives. Choreo permet aux développeurs de se concentrer sur leur code plutôt que sur la création ou la maintenance d'une plateforme. Certaines fonctionnalités proposées dans Choreo incluent : - Architecture d'application : développement basé sur le domaine, architecture de microservices, gestion des versions Gestion des API : gouvernance des API, passerelle, portail des développeurs, gestion du cycle de vie, marché des API, sécurité des API, analyse des API - Ingénierie de plateforme : CI/CD , GitOps, gestion des versions, configs, secrets, optimisation des coûts - Gestion de l'infrastructure : Conteneurs & K8, serverless, environnements, pare-feu, équilibrage de charge, géoroutage, DNS, multi-cloud - Sécurité : Zero trust, chiffrement, gestion des secrets, TLS, authentification et autorisation - Informations et observabilité : journaux, traces, métriques, alertes, analyses, métriques DORA, informations commerciales

Site Web : choreo.dev

