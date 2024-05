Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

ChatFlow est un créateur de chatbot IA qui utilise le contenu de votre site Web comme base de connaissances pour fournir des réponses intelligentes en temps réel aux demandes des clients. ChatFlow vous permet de créer des chatbots IA de marque pour vos sites Web, répondant automatiquement aux questions des visiteurs à l'aide d'une base de connaissances créée à partir du contenu de votre site Web. L'intégration est simple et conviviale. ChatFlow vous propose un simple script d'intégration que vous pouvez coller dans votre code HTML. Avec ChatFlow, vous pouvez tout personnaliser, du ton de voix et du style de conversation du chatbot, à ses éléments de conception visuelle comme les couleurs et la messagerie pour garantir la cohérence de la marque.

Site Web : chatflow.no

