Castor EDC

Castor est le système de capture électronique de données (EDC) le mieux noté. Les solutions EDC, eConsent, ePRO, eCOA, Digital Enrollment, eSource et eTMF de Castor permettent aux chercheurs de capturer et d'intégrer facilement des données provenant de n'importe quelle source et de décentraliser leurs essais.

Site Web : castoredc.com

