Zenodo est une archive numérique gratuite et ouverte construite par le CERN et OpenAIRE, permettant aux chercheurs de partager et de préserver les résultats de leurs recherches, quelle que soit leur taille, leur format et dans tous les domaines de recherche.

Site Web : zenodo.org

