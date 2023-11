CarCoPoLo GPS Vehicle Tracker, vous permet de suivre votre véhicule sans frais d'installation. CarCoPoLo est une application mobile simple et intelligente, utilise une unité GPS fixe pour suivre votre véhicule. Désormais, vous visualisez vos véhicules en direct sur une seule carte, suivez l'emplacement actuel, la vitesse et la distance du véhicule à tout moment et en tout lieu, avec des notifications instantanées grâce aux fonctionnalités GEOFENCE personnalisables. Avec « buzz », vous pouvez informer le conducteur de votre véhicule que vous êtes prêt à le récupérer. Stockez également les documents du véhicule et du conducteur au même endroit, à portée de main, à l'aide de l'application mobile CarCoPoLo. Vous pouvez accéder aux données importantes de votre véhicule depuis le cloud.

Site Web : carcopolo.com

