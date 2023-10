En portugais signifie calme, tranquillité. Il est souvent utilisé par les marins et les surfeurs pour indiquer qu’il n’y a pas de vagues dans l’océan. C'est l'objectif principal de cette application. L'accès à l'information nous a aidé à évoluer rapidement, mais non sans effets secondaires. La désinformation et la forte polarisation des opinions sont amplifiées par nos tendances au biais de confirmation. Que croire, qui a raison, qui a tort ? Les questions sans réponse créent inévitablement de l’anxiété. La bonne nouvelle est qu’il existe un moyen simple de le réduire : il suffit de respirer. Ça marche! Il existe plusieurs techniques et exercices de respiration conçus pour amener votre corps à un état de relaxation profonde. Retenir sa respiration pendant un certain temps permet à votre corps de mieux s'oxygéner. L’une des techniques les plus simples est la méthode 4-7-8 qui consiste simplement à inspirer pendant 4 secondes, à retenir sa respiration pendant 7 secondes et à expirer pendant 8 secondes.

Site Web : calmaria.app

