BuildUX est une plate-forme SaaS complète et unique en son genre qui permet aux responsables UX, aux architectes, aux chercheurs, aux concepteurs et aux décideurs produits de créer collectivement des stratégies UX meilleures et plus rapides. Grâce à notre premier outil intuitif, Persona Mapper, nous permettons aux équipes UX de créer, présenter et comparer jusqu'à 10 personnalités d'utilisateurs dans une seule vue, d'aligner les équipes produit autour des personnalités, d'extraire des informations grâce à une analyse comparative de diverses personnalités pour prendre des décisions éclairées sur le produit. priorisation et conception des fonctionnalités.

Site Web : buildux.com

