Bubble Plan est un outil SaaS de planification et de gestion de projet. Multilingue, c'est l'un des logiciels les plus simples et efficaces pour modéliser des feuilles de route, des plannings, des présentations ou des plans d'action. Avec une interface design et glisser-déposer, créer un projet est si simple et évolutif. Pour piloter et collaborer, les principales fonctionnalités nécessaires sont les suivantes : planifier, partager, parler, suivre, gérer... tout ce dont vous avez besoin, avec un démarreur simple et unique. Testez-le...vous le gardez !

Site Web : bubbleplan.net

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Bubble Plan. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.