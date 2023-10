Personnalisez l'apprentissage, augmentez l'engagement et aidez les apprenants à réaliser plus que ce qu'ils auraient imaginé possible. D2L propose des solutions d'apprentissage flexibles et robustes pour chaque étape de la vie, depuis les premiers jours de l'école jusqu'à l'enseignement supérieur et le monde du travail.

Site Web : d2l.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à D2L Brightspace. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.