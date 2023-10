Progression des personnages de Destiny 2, clans, triomphes, collections et plus encore. Braytech est un site de fans de Destiny qui permet aux utilisateurs d'afficher et de cartographier des listes de contrôle, de suivre et de visualiser les triomphes, d'inspecter les objets de collection et bien plus encore.

Site Web : bray.tech

