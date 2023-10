Gestion de projet fluide et reporting du temps Blikk rassemble plusieurs fonctions importantes dans un flux commercial complet, des ventes aux projets, en passant par les rapports de temps, les factures et les documents de paie. Gagnez du temps, réduisez l’administration et augmentez la rentabilité !

Site Web : blikk.se

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Blikk. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.