Acamp facilite la recherche et la réservation de places de camping. Trouvez, réservez et payez directement dans notre application. Recherchez avec la fonction Carte ou saisissez le nom du lieu vers lequel vous souhaitez vous rendre. Une fois votre réservation effectuée, vous pouvez également écrire directement avec votre hôte via la fonction de chat de l'application. Acamp est flexible, sûr et personnel. Nous nous concentrons sur les hôtes de petite et moyenne taille, nous célébrons le local plutôt que le mondial et nous aimons les expériences authentiques. Dans notre sélection vous trouverez des microbrasseries et des commerces à la ferme, vous trouverez des endroits tranquilles dans des forêts tranquilles, des bords de plage grouillants au sud ou de magnifiques montagnes au nord. Avec Acamp, nous voulons offrir quelque chose de plus qu'un simple endroit pour camper : chez certains hôtes, vous pouvez également réserver du pain frais ou des œufs de ferme, peut-être louer un canoë, un radeau de sauna ou un vélo électrique. Avec une plateforme flexible, nous célébrons les âmes créatives. Acamp est un excellent outil pour planifier et optimiser vos vacances loin des campings surpeuplés avec des centaines d'invités. Nous nous concentrons sur les mobil-homes mais c'est à chaque hôte de choisir le type d'hébergement qu'il peut proposer : mobil-home, tente sur le toit, caravane ou tente classique.

