Blastramp HQ est un outil commercial simple qui résout les problèmes de gestion des stocks d'une marque et connecte tous les canaux de commerce électronique et de vente en gros en un seul hub centralisé. Intégrez, optimisez et faites évoluer votre marque en toute transparence à un coût qui laisse du budget à votre banque pour d'autres besoins. Venez faire le plein de pneus au siège de Blastramp avant de prendre une décision concernant votre solution omnicanale de gestion des commandes et des stocks. Nous nous engageons à faire un pas de géant pour brandkind ! CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES - Conçu pour les marques petites mais en pleine croissance avec plusieurs canaux de vente - Fonctionnalités robustes de gestion des stocks et des commandes - Le hub centralisé gère l'ensemble du cycle de vie, du bon de commande d'usine à la gestion des retours. - Les fonctionnalités CRM centrées sur les commandes consolident les communications entre le personnel de la marque, les fournisseurs, les commerciaux, les 3PL/entrepôt et les clients. - Structure tarifaire simple (pas de frais cachés) INTÉGRATIONS : ERP - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) INTÉGRATIONS : ECOMMERCE & WHOLESALE - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor INTÉGRATIONS : COMPTABILITÉ ET POV - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Desktop INTÉGRATIONS : EXPÉDITION ET FULFILLMENT - ShipStation - 2Ship INTÉGRATIONS : PARTENAIRES 3PL - Logiwa - AMS Fulfilment - NRI Fulfilment - Verde Fulfilment

Site Web : blastramp.com

