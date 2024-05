Shipedge est une solution modulaire et évolutive pour automatiser des opérations de commerce électronique complexes. Shipedge est entièrement basé sur le Web et ses principaux modules sont les systèmes de gestion des commandes et de gestion d'entrepôt pour automatiser les opérations de commerce électronique. Nous aidons les entreprises à créer une exécution efficace des commandes en gérant un ou plusieurs entrepôts (réseaux d'exécution). D'autres modules incluent les retours et échanges, l'expédition multi-transporteurs, la gestion des approvisionnements, les intégrations multicanaux, le routage des commandes, la facturation 3PL, les applications WMS mobiles et bien plus encore. La solution de gestion des commandes (OMS) de Shipedge connecte toutes les sources d'inventaire possibles à de nombreux canaux de vente en ligne. Shipedge achemine les commandes vers le meilleur emplacement de stock, en choisissant entre l'expédition ou le retrait en magasin, les centres de distribution ou les entrepôts partenaires, y compris la gestion des transferts cross-docking entre vos centres de distribution. D'autres modules incluent la gestion des fournisseurs et la prévision des stocks. Shipedge réduit les coûts d'inventaire et d'expédition, tout en améliorant votre expérience client. Le système de gestion d'entrepôt (WMS) complet de Shipedge est conçu pour les centres de distribution de commerce électronique exécutant des opérations multi-locataires. Il comprend la technologie de codes-barres, les applications mobiles pour smartphone, la gestion de projet, les algorithmes d'emballage, les retours et échanges complets, la boutique des tarifs d'expédition, le contrôle des lots/numéros de série/expiration et bien plus encore. Shipedge utilise des technologies Web et sans fil de pointe pour rationaliser et simplifier les opérations en éliminant les erreurs, en optimisant l'utilisation de l'espace et en réduisant les coûts de main-d'œuvre. Shipedge est la solution OMS et WMS la plus complète pour simplifier et automatiser les opérations de commerce électronique complexes.

Site Web : shipedge.com

