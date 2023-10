Bitnami est une bibliothèque d'installateurs ou de progiciels pour les applications Web et les piles de solutions ainsi que les appareils virtuels. Bitnami est sponsorisé par Bitrock, une société fondée en 2003 à Séville, en Espagne, par Daniel Lopez Ridruejo et Erica Brescia. Les piles Bitnami sont utilisées pour installer des logiciels sous Linux, Windows, Mac OS X et Solaris. VMware a acquis Bitrock, ainsi que ses deux plus grandes propriétés : Bitnami et InstallBuilder, le 15 mai 2019.

Site Web : bitnami.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Bitnami. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.