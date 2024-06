Bird Eats Bug

Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Bird est un couteau suisse d’outils de capture d’écran. Ce qui rend très facile l'enregistrement de l'écran, du micro, de l'appareil photo, la prise de captures d'écran et l'affichage de rediffusions instantanées. C'est bien plus rapide que d'écrire certains e-mails et de convoquer une réunion. Nous avons également créé des fonctionnalités spécifiques à l'équipe, telles que la capture de journaux techniques pour signaler les bogues, les pièces jointes pour envoyer des arguments de vente aux prospects ou des outils de gestion de projet flexibles tels que les étiquettes, les responsables et les collections.

Site Web : birdeatsbug.com

