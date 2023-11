Avec Basaas, vous pouvez permettre un travail numérique transparent pour chaque employé tout en augmentant la productivité. Basaas comprend un lieu de travail numérique unifié et intégré et une gestion des tâches inter-applications pour augmenter votre productivité. Vous pouvez soutenir chaque collègue avec un espace de travail numérique indépendant des appareils et distribuer vos applications aux équipes ou aux services. Vous pouvez également intégrer tous les outils de gestion des tâches dans une solution globale et simplifier les routines quotidiennes de tous les employés dans une solution unique.

Site Web : workplace.basaas.com

