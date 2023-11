Une plateforme centralisée pour gérer les activités et engager vos communautés. bantu Workspace est le moyen le plus simple de recruter, gérer et fidéliser vos bénévoles, membres et participants à des événements. Facile à mettre en place. Facile à utiliser.

Site Web : workspace.bantu.life

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à bantu Workspace. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.