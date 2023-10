Besoin d'aide? Obtenez l’assistance dont vous avez besoin pour les produits Apple que vous aimez, le tout au même endroit. L'assistance Apple vous offre un accès personnalisé à des solutions pour tous vos produits et services Apple. Découvrez comment gérer vos abonnements, réinitialiser le mot de passe de votre identifiant Apple et bien plus encore. Discutez avec une vraie personne pour résoudre un problème ou obtenez des solutions guidées étape par étape pour le résoudre vous-même. Si vous décidez de vous rendre au Genius Bar ou chez un fournisseur de services agréé Apple, l'assistance Apple peut vous aider à trouver un magasin à proximité, à effectuer une réservation et à ajouter un pass à Wallet pour un enregistrement facile. Et si votre appareil bénéficie d’une couverture AppleCare+, vous pouvez commander un service de remplacement express pour ne pas avoir à attendre une réparation.

Site Web : support.apple.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Apple Support. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.