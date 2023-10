AnkiWeb est un compagnon gratuit de la version informatique d'Anki. AnkiWeb peut être utilisé pour consulter en ligne lorsque vous n'avez pas accès à votre ordinateur personnel et peut être utilisé pour synchroniser vos cartes sur plusieurs machines. AnkiWeb est destiné à être utilisé conjointement avec la version informatique d'Anki. Bien qu'il soit possible de créer des cartes de base contenant uniquement du texte et de les consulter en utilisant uniquement AnkiWeb, pour télécharger des decks partagés, profiter des fonctionnalités multimédia, etc., vous devrez également utiliser la version informatique gratuite. Si vous n’avez jamais utilisé Anki auparavant, veuillez commencer par la version informatique.

Site Web : ankiweb.net

