Ambient Weather connecte les propriétaires de stations, les prévisionnistes et les passionnés à la communauté en ligne à la croissance la plus rapide pour des informations météorologiques hyper-locales. Ambient Weather estime que la météo est personnelle. Nous avons donc repensé notre application pour qu'elle soit adaptée aux appareils mobiles afin que vous puissiez l'emporter partout. L'interface claire et rationalisée facilite la visualisation des conditions actuelles et des prévisions quotidiennes et hebdomadaires à venir. La connexion de votre station météo personnelle Ambient à notre plateforme en ligne débloque un certain nombre de fonctionnalités sociales uniques : INTERAGISSEZ avec une communauté météorologique importante et croissante en consultant leurs flux, en commentant, en aimant les publications et en partageant les vignettes de votre tableau de bord avec d'autres réseaux sociaux. PERSONNALISEZ les vignettes de votre tableau de bord pour vous concentrer sur les mesures les plus importantes. Définissez des alertes lorsque les conditions changent ou pour vous avertir des événements à venir. CRÉEZ et publiez vos propres prévisions sur la communauté en ligne. Créez vos propres publications pour mettre en évidence les événements météorologiques, partager des images météo ou d'autres informations que vous avez collectées. Ne suivez pas la météo. Laissez la météo vous suivre.

Site Web : ambientweather.net

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Ambient Weather. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.