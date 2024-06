Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

amazee.io fournit une plate-forme de livraison et d'hébergement d'applications permettant aux équipes d'ingénierie de déployer des applications plus efficacement. La plate-forme open source centrée sur les développeurs simplifie la vie et le travail des développeurs, en minimisant le stress lié à la gestion de l'infrastructure ou des opérations. amazee.io aide les organisations à accélérer leur adoption du cloud et des conteneurs et fournit Kubernetes facilement géré pour les équipes de développeurs. amazee.io fonctionne partout dans le monde, avec une assistance dédiée 24h/24, 7j/7 et 365j/an.

Site Web : amazee.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à amazee.io. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.