AltText.ai est un générateur de texte alternatif d'image utilisant une technologie avancée d'IA et de vision par ordinateur. Vous pouvez générer du texte alternatif à l'aide de notre site Web, du plugin WordPress, de l'application Shopify ou d'intégrations pour les plateformes CMS populaires. Nous prenons en charge la génération de texte alternatif dans plus de 130 langues, l'ajout de mots-clés SEO à votre texte alternatif et même le texte alternatif spécialisé de produits de commerce électronique utilisant le nom et la marque de votre produit. Le texte alternatif est important pour le référencement et l’accessibilité du site Web. Au lieu d'embaucher un rédacteur ou d'essayer d'écrire vous-même des milliers de descriptions d'images, utilisez AltText.ai pour traiter rapidement toutes vos images et générer un texte alternatif incroyablement précis pour votre site !

Site Web : alttext.ai

