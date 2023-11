Altamira HRM

Altamira Recruiting est un logiciel basé sur le cloud qui permet de gérer l'ensemble du processus de recherche et de sélection de nouveaux employés. Il est simple d’utilisation et entièrement personnalisable pour les besoins des entreprises et des cabinets de recrutement. Les entreprises qui choisissent d'utiliser Altamira Recruiting auront à leur disposition un site carrière personnalisé, une intégration avec tous les principaux portails d'emploi et réseaux sociaux, une base de données de CV riche en fonctionnalités, un système de reporting puissant et bien plus encore.

Site Web : platform.altamirahrm.com

